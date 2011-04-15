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26/06/2019
17:06

Минфин разместил ОФЗ серии 26228 на 18.4 млрд руб.

Минфин разместил ОФЗ серии 26228 на 18.4 млрд руб., свидетельствует сообщение министерства.

Объём предложения составил 20 млрд руб. Спрос - 46.568 млрд руб.

Цена отсечения - 102.2812% от номинала, доходность по цене отсечения - 7.47% годовых. Средневзвешенная цена - 102.3502% от номинала, средневзвешенная доходность - 7.46% годовых.

Дата погашения - 10 апреля 2030 года.

"AK&M" от 26.06.2019
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