На СЭФ-2019 обсудили эффект от внедрения платформ "умного города"

Положительный эффект от внедрения платформ "умного города" обсудили в рамках экспертной сессии на VIII Среднерусском экономическом форуме.



Дискуссии о том, что такое "умный город" идут уже не первый год. В целом концепция объединяет разные технологии, но в ее основе находится искусственный интеллект, позволяющий управлять городским имуществом, эффективно использовать ресурсы, наладить электронные средства обеспечения безопасности городов, оптимизировать и сделать более удобными транспортные и социальные услуги, а также наладить коммуникации жителей и власти.



Однозначно эксперты сходятся во мнении, что ключевая задача "умных городов" - это улучшение качества жизни населения, создание комфортных условий, причем ключевые параметры каждой среды должны быть идентичными как в мегаполисах, так и в городах поменьше.



Одним из самых очевидных примеров применения технологий считается "умное" освещение, которое на базе светодиодного оборудования уже установлено в ряде городов с целью энергосбережения. Подобные пилотные проекты реализованы в Москве, Московской, Курской, Владимирской, Тамбовской, Свердловской областях, Краснодарском крае и Республике Бурятия.



Специалисты отмечают, что эффект от внедрения в том числе и этой "умной" технологии заметен населению бывает не сразу. К примеру, когда ресурсоснабжающие организации вводят энергосберегающие технологии в многоквартирных домах, в первое время тарифы за услуги могут повышаться, но в течение 5-7 лет их стоимость снижается на 15-20%.



Среди перспективных задач - строительство таких домов, в которых уже будут работать все умные технологии. Но в настоящее время ещё формируются основные "правила игры" для проектировщиков и строителей.



"Чтобы строить такие дома, нужно определить чёткие параметры, чтобы "умное" здание вписалось в жизнь города. Также важно на территории городов формировать цифровую платформу, чтобы ресурсоснабжающие организации были готовы использовать те технологии, которые будут внедрены при строительстве как домов, так и социальных объектов. Я знаю, что такой пакет документов, который определит правила строительства, готовит Минстрой России", - уточнил председатель Комитета строительства Курской области Роман Денисов, слова которого цитирует пресс-служба Администрации Курской области.



По итогам сессии участники планируют определить пилотные города для включения в федеральный проект "Умный город", разработать комплекс мер по обеспечению малых городов и поселков с элементами "умного города", рекомендовать для разработки программных блоков безопасности задействовать региональные ИКТ-компании.



Проект "Умный город" реализуется в рамках национального проекта "Жильё и городская среда" и национальной программы "Цифровая экономика". Планируется, что он будет реализован в 180 городах России с населением от 100 тыс. человек. Вклад только из федерального бюджета оценивается в 13 млрд руб.



VIII Среднерусский экономический форум открылся в Курске сегодня, 26 июня. Тема СЭФ - "Цифровой регион".



В работе форума принимают участие более 2 тыс. человек: представители федеральных министерств и ведомств, региональной власти Центральной России, государственных корпораций, крупнейших научных и образовательных учреждений, консалтинговых компаний, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, инвестиционных и банковских структур, предприятий малого и среднего бизнеса.



Программа СЭФ-2019 включает пленарные мероприятия, 14 тематических заседаний, выставку передовых проектов в области цифровых технологий, конкурс молодых программистов.



Организаторами СЭФ выступают: Администрация Курской области, Агентство по привлечению инвестиций Курской области, Информационное агентство АК&М, при поддержке Аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, Минкомсвязь России, Минэкономразвития России, Минпромторга России, ТПП РФ и Банка России.



Официальный партнёр форума - АО "ХК "Металлоинвест", стратегический партнёр форума - ПАО "Ростелеком", генеральный партнёр форума - строительная компания "Инстеп".



Подробнее о форуме на http://www.sef-kursk.ru



"AK&M" от 26.06.2019