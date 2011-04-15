Инфляция за неделю, с 18 по 24 июня, составила 0.1%, с начала года - 2.5%

Инфляция за неделю, с 18 по 24 июня 2019 года, составила 0.1%, с начала месяца - также 0.1%, с начала года - 2.5%. Об этом говорится в сообщении Росстата.



За прошедшую неделю цены на пшено выросли на 0.5%, рис - на 0.4%, рыбу мороженую, масло сливочное, муку пшеничную - на 0.3%, мясо кур, колбасы вареные, сыры, хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов, карамель - на 0.2%.



Одновременно цены на соль снизились на 2%, яйца куриные - на 1.1%, сахар-песок - на 1%, баранину - на 0.6%, конфеты шоколадные - на 0.2%.



Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 1.3%, в том числе на капусту белокочанную - 14.4%, помидоры - 8.1%, огурцы - 7.3%, лук репчатый - 3.9%. В то же время яблоки стали дороже на 2.2%, картофель - на 1.6%, морковь - на 0.5%.



Цены на бензин автомобильный выросли на 0,1%, на дизельное топливо - не изменились.





AK&M Антикризис