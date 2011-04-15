Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

26/06/2019
17:27

Совет Федерации одобрил изменения в Налоговый кодекс в части налогообложения деятельности НПФ

Совет Федерации одобрил федеральный закон "О внесении изменений в главу 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в части налогообложения деятельности негосударственных пенсионных фондов". Об этом говорится в сообщении верхней палаты парламента.

Вносятся изменения в главу 25 НК РФ в целях приведения её положений в соответствие с терминологией и требованиями новой редакции ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах". Согласно Федеральному закону все негосударственные пенсионные фонды до 1 января 2019 года должны были изменить свою организационно-правовую форму, преобразовавшись из некоммерческих организаций в акционерные общества.

Кроме того, была изменена система вознаграждения негосударственных пенсионных фондов и управляющих компаний по управлению средствами фондов - введены постоянная и переменная части вознаграждения.

Наряду с этим вознаграждение управляющей компании и специализированного депозитария, а также необходимые расходы специализированного депозитария должны оплачиваться из собственных средств негосударственного пенсионного фонда. Ранее они оплачивались из средств пенсионных накоплений организаций, выступающих в качестве страховщиков по обязательному пенсионному страхованию и, соответственно, не уменьшали налоговую базу по налогу на прибыль организаций.

С учётом этих изменений в главе 25 НК РФ уточняется перечень доходов и расходов негосударственных пенсионных фондов, учитываемых при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций.


"AK&M" от 26.06.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100