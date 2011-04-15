Совет Федерации одобрил изменения в Налоговый кодекс в части налогообложения деятельности НПФ

Совет Федерации одобрил федеральный закон "О внесении изменений в главу 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в части налогообложения деятельности негосударственных пенсионных фондов". Об этом говорится в сообщении верхней палаты парламента.



Вносятся изменения в главу 25 НК РФ в целях приведения её положений в соответствие с терминологией и требованиями новой редакции ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах". Согласно Федеральному закону все негосударственные пенсионные фонды до 1 января 2019 года должны были изменить свою организационно-правовую форму, преобразовавшись из некоммерческих организаций в акционерные общества.



Кроме того, была изменена система вознаграждения негосударственных пенсионных фондов и управляющих компаний по управлению средствами фондов - введены постоянная и переменная части вознаграждения.



Наряду с этим вознаграждение управляющей компании и специализированного депозитария, а также необходимые расходы специализированного депозитария должны оплачиваться из собственных средств негосударственного пенсионного фонда. Ранее они оплачивались из средств пенсионных накоплений организаций, выступающих в качестве страховщиков по обязательному пенсионному страхованию и, соответственно, не уменьшали налоговую базу по налогу на прибыль организаций.



С учётом этих изменений в главе 25 НК РФ уточняется перечень доходов и расходов негосударственных пенсионных фондов, учитываемых при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций.





"AK&M" от 26.06.2019