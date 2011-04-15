Vietnam Airlines открывает рейсы по маршруту Ханой-Москва

Vietnam Airlines 2 июля 2019 года открывает регулярные рейсы по маршруту Ханой-Москва ("Шереметьево"). Об этом сообщила пресс-служба московского аэропорта.



Прямые рейсы будут выполняться три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам (прилёт в 06:45 MSK, вылет в 14:40 MSK) на Boeing 787-9 Dreamliner. Пассажиры авиакомпании будут обслуживаться в Терминале D.



Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ, ИНН 7712094033) - крупнейший российский аэропорт по обслуживанию международных рейсов. Маршрутная сеть аэропорта составляет более 200 направлений. Состав собственников МАШ: РФ (83.04% от уставного капитала), ПАО "Аэрофлот" (8.96%), Внешэкономбанк (4.24%), АО "Банк ВТБ" (3.76%).



Пассажиропоток "Шереметьево" за январь-май 2019 года вырос на 15.4% до 18.787 млн по сравнению с годом ранее. Аэропорт обеспечил выполнение 155.12 тыс. взлётно-посадочных операций, что на 15.8% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Пассажиропоток на международных воздушных линиях вырос на 13.4% и составил 9.838 млн, на внутренних воздушных линиях - на 17.7% до 8.949 млн.



Чистая прибыль АО "Международный аэропорт Шереметьево" по МСФО за 2018 год упала на 7.36% до 11.021 млрд руб. с 11.896 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 28.22% до 57.98 млрд руб. с 45.218 млрд руб., операционные расходы - на 38.17% до 38.467 млрд руб. с 27.84 млрд руб., операционная прибыль - на 12.29% до 19.513 млрд руб. с 17.378 млрд руб.



"Вьетнамские авиалинии" - государственная авиакомпания Вьетнама. Стала государственной компанией по решению правительства в августе 1989 года. В 1993 году на основе компании была создана Vietnam Airlines Corporation, путём присоединения к Vietnam Airlines нескольких сервисных предприятий. Штаб квартира компании находится в округе Лонгбьен столицы страны Ханоя. Авиакомпания вступила в альянс SkyTeam в июне 2010 года.



"AK&M" от 26.06.2019