Bombardier отзывает 830 снегоходов Ski-Doo

Bombardier Recreational Products Inc. отзывает 830 снегоходов марки Ski-Doo. Об этом сообщил Росстандарт.



Отзыву подлежат снегоходы, реализованные в период с декабря 2017 года по апрель 2019 года.



Причиной отзыва снегоходов Ski-Doo 2017 модельного года, оснащенных двигателями 850 E-TEC, является возможный износ компонентов системы подачи топлива транспортного средства, который может привести к утечке топлива. Данная проблема затрагивает штуцер подключения топливной магистрали к модулю ЕСМ и фиксатор топливного шланга.



Изготовители проинформируют владельцев снегоходов, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного снегохода с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.



На транспортных средствах будут выполнены замена фиксирующей пластины топливного шланга прямого инжектора, а также замена нижнего топливного шланга ECM.



Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Bombardier Recreational Products Inc. является официальным изготовителем Ski-Doo на российском рынке.



"AK&M" от 26.06.2019