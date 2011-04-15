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26/06/2019
18:24

Bombardier отзывает 830 снегоходов Ski-Doo

Bombardier Recreational Products Inc. отзывает 830 снегоходов марки Ski-Doo. Об этом сообщил Росстандарт.

Отзыву подлежат снегоходы, реализованные в период с декабря 2017 года по апрель 2019 года.

Причиной отзыва снегоходов Ski-Doo 2017 модельного года, оснащенных двигателями 850 E-TEC, является возможный износ компонентов системы подачи топлива транспортного средства, который может привести к утечке топлива. Данная проблема затрагивает штуцер подключения топливной магистрали к модулю ЕСМ и фиксатор топливного шланга.

Изготовители проинформируют владельцев снегоходов, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного снегохода с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.

На транспортных средствах будут выполнены замена фиксирующей пластины топливного шланга прямого инжектора, а также замена нижнего топливного шланга ECM.

Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
Bombardier Recreational Products Inc. является официальным изготовителем Ski-Doo на российском рынке.

"AK&M" от 26.06.2019
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