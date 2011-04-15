Руководитель Ростуризма З.Догузова направила приветствие участникам СЭФ-2019

Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова направила приветствие организаторам, участникам и гостям VIII Среднерусского экономического форума.



"СЭФ-2019 - уникальная возможность раскрыть туристический потенциал регионов и страны в целом, создать общее информационное поле, объединяющее не только современные технологии и достижения туриндустрии, но и самих участников туристической отрасли", - говорится в приветствии.



Целью развития внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации должно стать формирование современного эффективного конкурентоспособного туристического рынка, обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристических услугах, повышение занятости и уровня доходов населения, подчеркнула глава агентства.



З.Догузова уверена, что работа форума станет важным шагом в решении основных задач, направленных на создание в стране цивилизованного туристического рынка, будет способствовать повышению конкурентоспособности национального туристического продукта.



VIII Среднерусский экономический форум открылся в Курске сегодня, 26 июня. Тема СЭФ - "Цифровой регион".



В работе форума принимают участие более 2 тыс. человек: представители федеральных министерств и ведомств, региональной власти Центральной России, государственных корпораций, крупнейших научных и образовательных учреждений, консалтинговых компаний, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, инвестиционных и банковских структур, предприятий малого и среднего бизнеса.



Программа СЭФ-2019 включает пленарные мероприятия, 14 тематических заседаний, выставку передовых проектов в области цифровых технологий, конкурс молодых программистов.



Организаторами СЭФ выступают: Администрация Курской области, Агентство по привлечению инвестиций Курской области, Информационное агентство АК&М, при поддержке Аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, Минкомсвязь России, Минэкономразвития России, Минпромторга России, ТПП РФ и Банка России.



Официальный партнёр форума - АО "ХК "Металлоинвест", стратегический партнёр форума - ПАО "Ростелеком", генеральный партнёр форума - строительная компания "Инстеп".



Подробнее о форуме на http://www.sef-kursk.ru



"AK&M" от 26.06.2019