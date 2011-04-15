Дайджест газеты "Ведомости" от 27 июня 2019 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 27 июня 2019 года.





СЕРГИЕВ ПОСАД МОЖЕТ ПРЕВРАТИТЬСЯ В ПРАВОСЛАВНЫЙ ВАТИКАН ЗА 140 МЛРД РУБЛЕЙ



РПЦ ПРОСИТ ПУТИНА ПОДДЕРЖАТЬ КОНЦЕПЦИЮ ПРЕВРАЩЕНИЯ ГОРОДА В СТОЛИЦУ ПРАВОСЛАВИЯ





Консалтинговое бюро "Стрелка" по заказу госкомпании Дом.РФ подготовило стратегию развития Сергиева Посада, подмосковного города с населением около 100 000 человек, где находится одна из главных православных святынь - Троице-Сергиева лавра. "Ведомостям" удалось ознакомиться с документом, который представляет собой 300-страничную книгу формата A3, в которой описываются масштабные планы преобразования Сергиева Посада - от транспортной инфраструктуры до строительства медицинских центров и новых музеев. Городские власти оценивают стоимость проекта в 120-140 млрд руб. Для сравнения: на всю программу благоустройства российских городов за два года из федерального бюджета было потрачено около 50 млрд руб.





МВД ПОДВЕЛО ИТОГИ ТЕСТОВОЙ РАБОТЫ СИСТЕМ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ В МОСКВЕ



С ПОМОЩЬЮ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ЗА ДВА ГОДА УДАЛОСЬ ЗАДЕРЖАТЬ БОЛЕЕ 100 РАЗЫСКИВАЕМЫХ





МВД раскрыло результаты тестового внедрения систем распознавания лиц в метро и на улицах Москвы. С помощью 1000 камер снаружи подъездов жилых домов сотрудники правоохранительных органов задержали 90 человек, рассказал "Ведомостям" представитель ГУ МВД по Москве. В метро системы видеоаналитики тестируются на нескольких станциях, где годами не задерживались разыскиваемые. Но теперь ежемесячно удается задерживать от 5 до 10 преступников. Личный состав полиции при этом увеличивать не пришлось.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 27.06.2019