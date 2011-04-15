Дайджест газеты "Коммерсант" от 27 июня 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 27 июня 2019 года.



ВЛАДИМИРУ ПЛАХОТНЮКУ НАШЛИ ГАШИШ

РОССИЙСКАЯ ПОЛИЦИЯ ЗАВЕЛА ТРЕТЬЕ ДЕЛО НА МОЛДАВСКОГО ОЛИГАРХА - ЗА НАРКОТРАФИК ИЗ АФРИКИ





МВД России возбудило уголовное дело в отношении бывшего председателя правившей в Молдавии Демократической партии Владимира Плахотнюка, заочно обвинив его в организации преступного сообщества, занимавшегося поставками гашиша из Северной Африки. Ранее ему инкриминировали вывод из России миллиарда долларов через так называемую молдавскую схему и организацию покушения на предпринимателя Ренато Усатого. При этом Интерпол не спешил разыскивать заочно обвиняемого, не исключая, что в его деле могут быть политические мотивы. После того как демократы лишились власти, а господин Плахотнюк, уйдя с поста, бежал из страны, в его уголовном преследовании появились международные перспективы.





"ПОЗИЦИЯ, СОГЛАСНО КОТОРОЙ ЭТО ИСТОРИЯ, НЕ КАСАЮЩАЯСЯ РОССИИ, МЕНЯ УДИВЛЯЕТ"



СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕМЬЕРА ГРУЗИИ ПО ОТНОШЕНИЯМ С РФ - О ПРИЧИНАХ КРИЗИСА В ОТНОШЕНИЯХ ДВУХ СТРАН





В Грузии продолжается кризис, спровоцированный проведением в парламенте этой страны заседания Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), в котором участвовали российские депутаты, включая действующего президента МАП Сергея Гаврилова. Между тем ситуация быстро переросла в российско-грузинский конфликт. После митингов с антироссийскими лозунгами и заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что Россия "враг и оккупант", Москва обвинила грузинскую сторону в русофобии и объявила о скором прекращении прямого авиасообщения. Специальный корреспондент "Ъ" Владимир Соловьев поговорил со спецпредставителем премьера Грузии по отношениям с РФ Зурабом Абашидзе о причинах возникшего конфликта и о том, как ситуация может развиваться дальше.





БАНКУ РОССИИ УКАЗАЛИ НА ВЫВОДЫ

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ОБЕСПОКОЕНА УТРАТОЙ АКТИВОВ НПФ



ЦБ до сих пор не принял нормативную базу, устанавливающую сроки принятия решения об аннулировании лицензии негосударственных пенсионных фондов (НПФ), утверждают в Счетной палате. Это создает риски "несвоевременного надзорного реагирования" и условия для утраты активов НПФ в результате задержек с принятием решения. В отсутствие регламентации эти вопросы отдаются на откуп должностным лицам регулятора. Но и установлением жесткой нормативной базы проблемы с реализацией рисков по выводу активов накануне отзыва лицензии не решить, полагают эксперты.





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"AK&M" от 27.06.2019