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ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 27 июня, в размере 71.3816 руб. против 71.2323 руб. на 26 июня.
Курс евро за последние 5 дней:
26.06.19 - 71.2323 руб.
25.06.19 - 71.5973 руб.
22.06.19 - 71.3490 руб.
21.06.19 - 71.5457 руб.
20.06.19 - 71.6377 руб.
"AK&M" от 26.06.2019