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27/06/2019
09:34

Повтор! Инфляция за неделю, с 18 по 24 июня, составила 0.1%, с начала года - 2.5%

Инфляция за неделю, с 18 по 24 июня 2019 года, составила 0.1%, с начала месяца - также 0.1%, с начала года - 2.5%. Об этом говорится в сообщении Росстата.

За прошедшую неделю цены на пшено выросли на 0.5%, рис - на 0.4%, рыбу мороженую, масло сливочное, муку пшеничную - на 0.3%, мясо кур, колбасы вареные, сыры, хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов, карамель - на 0.2%.

Одновременно цены на соль снизились на 2%, яйца куриные - на 1.1%, сахар-песок - на 1%, баранину - на 0.6%, конфеты шоколадные - на 0.2%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 1.3%, в том числе на капусту белокочанную - 14.4%, помидоры - 8.1%, огурцы - 7.3%, лук репчатый - 3.9%. В то же время яблоки стали дороже на 2.2%, картофель - на 1.6%, морковь - на 0.5%.

Цены на бензин автомобильный выросли на 0,1%, на дизельное топливо - не изменились.


"AK&M" от 26.06.2019
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