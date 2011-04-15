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27/06/2019
10:38

Нефть сфокусировалась на "бычьих" факторах

Котировки нефти продолжили рост в среду, хотя к концу дня благоприятная картина несколько смазалась из-за фиксации прибыли. Игроки испугались психологической отметки 66 долларов за баррель, отправив Brent под $65.5 на закрытии. Об этом говорится в комментарии эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадия Николаева.

В целом траектория роста сохраняется, по большому счету, благодаря прежним факторам. На первом месте стоит геополитика, где в эпицентре внимания - конфликт между США и Ираном. Напряженность только усилилась после угроз Трампа уничтожить Иран, если тот "нападет на что-нибудь американское". Также из поля зрения инвесторов не выходит предстоящая встреча лидеров США и Китая. Обе стороны дали позитивные комментарии перед саммитом, выразив надежду на прогресс в торговых переговорах.

Приятно удивил и официальный отчет Минэнерго, который отразил максимальное за три года сокращение запасов сырой нефти - почти на 13 млн баррелей. При этом запасы бензина снизились почти на 1 млн баррелей, а запасы дистиллятов - на 2.4 млн. Сократилась также добыча сырой нефти, что вызвало бурную позитивную реакцию рынка с последующим частичным откатом.

В ближайшей перспективе Brent может продолжить подъем, отыгрывая вышеперечисленные факторы. Но велика вероятность, что перед началом саммита игроки могут решиться на более агрессивную фиксацию прибыли с целью сокращения рисков. В центре внимания сейчас находится отметка 66 долларов, ее уверенный пробой улучшит краткосрочный технический прогноз.



"AK&M" от 27.06.2019
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