Рынки остаются сфокусированными на перспективах встречи лидеров США и Китая на саммите G-20 в Японии, от которой, судя по росту основных фондовых индексов сегодня утром, многие инвесторы ждут нового "перемирия" в торговой войне и возврат к переговорам. Но в текущих условиях добиться реального прогресса будет сложнее, чем раньше, поэтому вряд ли стоит рассчитывать на серьезные улучшения. Об этом говорится в обзоре РФПИ.



Важной остаётся и иранская история, учитывая, что сегодня арабская республика перестанет выполнять следующую часть обязательств по ядерной сделке, из которой в прошлом году вышли США, а Европа до сих пор так и не смогла (или не захотела) полностью запустить расчетный механизм для внешней торговли вопреки санкциям США. Наконец, третьей не менее важной историей остаётся будущее нефтяного рынка, и в преддверии встречи ОПЕК+ в начале июля переговоры лидеров России и Саудовской Аравии будут, несомненно, в центре внимания. В целом, вернувшийся сегодня оптимизм может оказаться недолгим, если ожидания от саммита G-20 не оправдаются.



Рубль по итогам вчерашних торгов показал небольшое снижение в пределах 0.3%, что стало завершением крайне изменчивой динамики в течение дня. С самого утра на рынке появились экспортные продажи, что позволило российской валюте быстро вернуться к отметке 62.75/USD. Но это оказалось недолгим, и эти потоки были в дальнейшем легко абсорбированы растущим спросом на валюту от нерезидентов и локальных корпораций. Интенсивность потоков и скорость снижения рубля в отдельные периоды явно указывала, что речь идёт не о спекулянтах, а о реальных покупателях валюты на текущих все ещё крайне привлекательных уровнях.



Завершение налогового периода, внушительное ралли рубля и российских облигаций, глобальные риски и предвкушение дивидендных выплат - все это будет выступать достаточными аргументами для многих занять более осторожную позицию по рублю на ближайшие месяцы, учитывая, что текущие уровни 63/USD являются максимальными с 1К18. Тем не менее, явных дисбалансов с точки зрения платежного баланса по-прежнему нет, потенциал для снижения ставок ЦБ и доходностей ОФЗ сохраняется, профицит валютной ликвидности в системе не иссяк, поэтому существенное ослабление рубля возможно лишь при сильном внешнем негативе.





"AK&M" от 27.06.2019