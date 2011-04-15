Ростелеком подписал соглашение о сотрудничестве с Администрацией Курской области

ПАО "Ростелеком" и Администрация Курской области на VIII Среднерусском экономическом форуме заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития инвестиционной привлекательности региона.



Подписи на документе поставили президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский и врио губернатора Курской области Роман Старовойт.



Цель соглашения - формирование комфортной среды для инвесторов на территории Курской области. Стороны намерены участвовать в совместных программах по привлечению инвестиций, созданию условий для внедрения комплексных информационно-телекоммуникационных систем. Документ также предусматривает партнёрство в сфере повышения защищённости критической информационной инфраструктуры региона.



ПАО "Ростелеком" (ИНН 7707049388) - национальный оператор дальней связи - обеспечивает передачу основной доли междугородного и международного трафика, а также работу наземной сети телевизионных и радиовещательных каналов. В апреле 2011 года к Ростелекому присоединились межрегиональные компании связи ОАО "ЦентрТелеком", ОАО "Сибирьтелеком", ОАО "Дальсвязь", ОАО "Уралсвязьинформ", ОАО "ВолгаТелеком", ОАО "СЗТ", ОАО "ЮТК" и ОАО "Дагсвязьинформ". Суммарная протяжённость магистральной сети связи - 500 тыс. км на всей территории России. Ростелеком располагает инфраструктурой доступа к 43 млн российских домохозяйств.



Чистая прибыль ПАО "Ростелеком" по МСФО за I квартал 2019 года выросла на 46% до 5.631 млрд руб. с 3.864 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 3% до 78.667 млрд руб. с 76.203 млрд руб., показатель OIBDA - на 12% до 26.381 млрд руб. с 23.551 млрд руб., операционная прибыль - на 16% до 9.709 млрд руб. с 8.357 млрд руб.



VIII Среднерусский экономический форум открылся в Курске 26 июня. Тема СЭФ - "Цифровой регион".



В работе форума принимают участие более 2 тыс. человек: представители федеральных министерств и ведомств, региональной власти Центральной России, государственных корпораций, крупнейших научных и образовательных учреждений, консалтинговых компаний, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, инвестиционных и банковских структур, предприятий малого и среднего бизнеса.



Программа СЭФ-2019 включает пленарные мероприятия, 14 тематических заседаний, выставку передовых проектов в области цифровых технологий, конкурс молодых программистов.



Организаторами СЭФ выступают: Администрация Курской области, Агентство по привлечению инвестиций Курской области, Информационное агентство АК&М, при поддержке Аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, Минкомсвязь России, Минэкономразвития России, Минпромторга России, ТПП РФ и Банка России.



Официальный партнёр форума - АО "ХК "Металлоинвест", стратегический партнёр форума - ПАО "Ростелеком", генеральный партнёр форума - строительная компания "Инстеп".



Подробнее о форуме на http://www.sef-kursk.ru



"AK&M" от 27.06.2019