Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 28 июня

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Банк России установил на 28 июня курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 44.1001
1 Азербайджанский манат 37.1619
100 Армянских драмов 13.2170
1 Белорусский рубль 30.8879
1 Болгарский лев 36.6478
1 Бразильский реал 16.3984
100 Венгерских форинтов 22.1678
1000 Вон Республики Корея 54.4827
10 Гонконгских долларов 80.6803
10 Датских крон 96.0279
1 Доллар США 63.0452
1 Евро 71.6635
100 Индийских рупий 91.1983
100 Казахстанских тенге 16.5680
1 Канадский доллар 48.0271
100 Киргизских сомов 90.6082
10 Китайских юаней 91.6768
10 Молдавских леев 34.7836
1 Новый туркменский манат 18.0387
10 Норвежских крон 74.0976
1 Польский злотый 16.8390
1 Румынский лей 15.1832
1 СДР (специальные
права заимствования) 87.6095
1 Сингапурский доллар 46.5347
10 Таджикских сомони 66.7873
1 Турецкая лира 10.9288
10000 Узбекских сумов 73.6523
10 Украинских гривен 24.0798
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 80.0107
10 Чешских крон 28.1804
10 Шведских крон 67.9777
1 Швейцарский франк 64.3844
10 Южноафриканских рэндов 44.4403
100 Японских иен 58.3779
"AK&M" от 27.06.2019