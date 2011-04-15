Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 28 июня

Банк России установил на 28 июня курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 44.1001

1 Азербайджанский манат 37.1619

100 Армянских драмов 13.2170

1 Белорусский рубль 30.8879

1 Болгарский лев 36.6478

1 Бразильский реал 16.3984

100 Венгерских форинтов 22.1678

1000 Вон Республики Корея 54.4827

10 Гонконгских долларов 80.6803

10 Датских крон 96.0279

1 Доллар США 63.0452

1 Евро 71.6635

100 Индийских рупий 91.1983

100 Казахстанских тенге 16.5680

1 Канадский доллар 48.0271

100 Киргизских сомов 90.6082

10 Китайских юаней 91.6768

10 Молдавских леев 34.7836

1 Новый туркменский манат 18.0387

10 Норвежских крон 74.0976

1 Польский злотый 16.8390

1 Румынский лей 15.1832

1 СДР (специальные

права заимствования) 87.6095

1 Сингапурский доллар 46.5347

10 Таджикских сомони 66.7873

1 Турецкая лира 10.9288

10000 Узбекских сумов 73.6523

10 Украинских гривен 24.0798

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 80.0107

10 Чешских крон 28.1804

10 Шведских крон 67.9777

1 Швейцарский франк 64.3844

10 Южноафриканских рэндов 44.4403

100 Японских иен 58.3779

"AK&M" от 27.06.2019