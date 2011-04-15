Банк России на 28 июня повысил курс евро к рублю более чем на 28 копеек до 71.6635 руб., курс доллара США - почти на 24 копейки до 63.0452 руб.

Банк России на 28 июня повысил официальный курс евро к рублю более чем на 28 копеек до 71.6635 руб. с 71.3816 руб., курс доллара США - почти на 24 копейки до 63.0452 руб. с 62.8083 руб. 27 июня.



Стоимость бивалютной корзины на 28 июня увеличилась почти на 26 копеек (+0.39%) до 66.9237 руб. с 66.6663 руб. 27 июня.



"AK&M" от 27.06.2019