Мгновенные переводы на карту Сбербанка по номеру телефона теперь доступны с кошелька "МOБИ.Деньги"

Сбербанк и группа компаний "МОБИ.Деньги" запускает сервис мгновенных переводов денежных средств на карты клиентов Сбербанка с электронного кошелька "МОБИ.Деньги" Wallet.Mobi. Об этом говорится в сообщении банка.



Минимальная сумма перевода составляет 10.01 руб., максимальная 100 тыс. руб., комиссия - 1.5% от суммы платежа.



Группа компаний "МОБИ.Деньги" стала седьмым партнёром, который подключился к экосистеме переводов Сбербанка. Ранее к ней по номеру мобильного телефона присоединились такие партнёры Сбербанка, как "Тинькофф Банк", Совкомбанк, сети салонов "Связной" и "Евросеть", WebMoney, Группа компаний МТС.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



"AK&M" от 27.06.2019