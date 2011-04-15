Администрация Курской области и ВымпелКом на СЭФ-2019 подписали соглашение

Администрация Курской области и ПАО "ВымпелКом" на VIII Среднерусском экономическом форуме подписали соглашение о намерении реализации инвестиционного проекта.



Соглашение подписано с помощью электронно-цифровой подписи.

ПАО "ВымпелКом" (бренд Билайн, ИНН 7713076301) входит в группу компаний VEON Ltd., предлагающей своим клиентам услуги связи и цифровые сервисы. Уставный капитал ВымпелКома составляет 288.538 тыс. руб. и разделён на 51281022 обыкновенных и 6426600 привилегированных акций номиналом 0.005 руб.



VIII Среднерусский экономический форум открылся в Курске 26 июня. Тема СЭФ - "Цифровой регион".



В работе форума принимают участие более 2 тыс. человек: представители федеральных министерств и ведомств, региональной власти Центральной России, государственных корпораций, крупнейших научных и образовательных учреждений, консалтинговых компаний, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, инвестиционных и банковских структур, предприятий малого и среднего бизнеса.



Программа СЭФ-2019 включает пленарные мероприятия, 14 тематических заседаний, выставку передовых проектов в области цифровых технологий, конкурс молодых программистов.



Организаторами СЭФ выступают: Администрация Курской области, Агентство по привлечению инвестиций Курской области, Информационное агентство АК&М, при поддержке Аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, Минкомсвязь России, Минэкономразвития России, Минпромторга России, ТПП РФ и Банка России.



Официальный партнёр форума - АО "ХК "Металлоинвест", стратегический партнёр форума - ПАО "Ростелеком", генеральный партнёр форума - строительная компания "Инстеп".



Подробнее о форуме на: http://www.sef-kursk.ru





"AK&M" от 27.06.2019