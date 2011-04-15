Банк России разработал концепцию регулирования требований к квалификации специалистов рынка ценных бумаг. Об этом говорится в сообщении регулятора.



Концепция подготовлена в связи с прекращением 1 июля 2019 года действия квалификационных аттестатов специалистов финансового рынка, выданных аккредитованными Банком России организациями. Данные аттестаты больше не будут служить обязательным квалификационным требованием.



Документ предлагает модель допуска на рынок только рядовых сотрудников, которые выполняют ключевой функционал по виду деятельности организации. Например, совершают операции на рынке ценных бумаг, разрабатывают стратегии доверительного управления, ведут записи в реестрах владельцев ценных бумаг и депозитарном учёте, предоставляют индивидуальные инвестиционные рекомендации.



В концепции предлагается два варианта подтверждения квалификации для данных специалистов. Первый вариант предполагает прохождение независимой оценки с получением по его итогам свидетельства о квалификации. При втором варианте работодатель самостоятельно разрабатывает программу оценки компетенций либо использует программу, предложенную саморегулируемой организацией. Допускается, что данные программы могут учитывать наличие у сотрудника международного сертификата в области финансового рынка, но только если сотрудник знаком со спецификой российского регулирования.



Банк России считает, что в условиях становления независимой оценки внутренние проверки работодателей позволят создать конкурентные условия для развития программ независимой оценки квалификации.



"AK&M" от 27.06.2019