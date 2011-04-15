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27/06/2019
14:11

Д.Медведев утвердил программу действий по пресечению картелей

Правительство РФ утвердило межведомственную программу действий по выявлению и пресечению картелей и других ограничивающих конкуренцию соглашений на 2019-2023 годы. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Цель программы: обеспечение экономической безопасности РФ; защита конкуренции, выявление и пресечение монополистической деятельности российских и иностранных юридических лиц, организаций, федеральных органов исполнительной власти, органов госвласти субъектов РФ, органов местного самоуправления, а также государственных внебюджетных фондов, физических лиц.

Среди основных задач программы: профилактика монополистической деятельности, ограничения и устранения конкуренции; профилактика коррупции при проведении торгов; совершенствование взаимодействия антимонопольных органов с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, Генпрокуратурой, Следственным комитетом и хозяйствующими субъектами в целях оперативного реагирования на нарушения законодательства, связанные с картелями; выявление, пресечение, раскрытие и расследование картелей.


"AK&M" от 27.06.2019
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