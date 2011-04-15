Кабмин одобрил проведение эксперимента по маркировке духов и туалетной воды
Правительство РФ одобрило проведение с 1 июля по 30 ноября 2019 года эксперимента по маркировке духов и туалетной воды. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Цель эксперимента - апробация механизма маркировки духов и туалетной воды средствами идентификации для противодействия незаконному ввозу, производству и обороту таких товаров, организация эффективного взаимодействия органов государственной власти с участниками оборота этих товаров.
Полномочия оператора информационной системы, осуществляющего информационное обеспечение эксперимента, закреплены за ООО "Оператор-ЦРПТ".