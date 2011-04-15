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27/06/2019
13:36

Кабмин одобрил проведение эксперимента по маркировке духов и туалетной воды

Правительство РФ одобрило проведение с 1 июля по 30 ноября 2019 года эксперимента по маркировке духов и туалетной воды. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Цель эксперимента - апробация механизма маркировки духов и туалетной воды средствами идентификации для противодействия незаконному ввозу, производству и обороту таких товаров, организация эффективного взаимодействия органов государственной власти с участниками оборота этих товаров.

Полномочия оператора информационной системы, осуществляющего информационное обеспечение эксперимента, закреплены за ООО "Оператор-ЦРПТ".


"AK&M" от 27.06.2019
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