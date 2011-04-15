Госдума приняла закон о борьбе с "билетной мафией"

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении поправки в законодательство, направленные на борьбу с перекупщиками и спекулянтами. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



В частности, теперь запрещается продавать билеты по цене выше той, что указана в самом билете. Театры, музыкальные и танцевальные коллективы, концертные организации, цирки и музеи обязаны будут размещать в открытом доступе цены на билеты в организациях, которые уполномочены их продавать.



Это требование распространяется и на ИП, которые создают, исполняют, показывают (за исключением кинопоказа) и интерпретируют произведения литературы и искусства.



Закон запрещает продавать билеты по цене выше той, что указана в самом билете. При этом уполномоченные лица смогут взимать с посетителей плату за сопутствующие услуги, например, за доставку билетов. Общая стоимость таких услуг должна быть менее 10% стоимости купленных билетов.



При возврате билета зрителю вернут полную стоимость, если билет сдан не позднее чем за 10 дней, половину - не позднее чем за пять, 30% - не позднее чем за три дня.



Полную стоимость вернут также в случае отмены или переноса мероприятия по инициативе организатора.



Законодательно защищены при этом простые граждане, у которых оказался "лишний билетик". Изначально даже за однократную продажу билета неуполномоченным лицом грозил штраф до 300 тыс. руб. Теперь можно продать по номиналу приобретённые для личного пользования билет, абонемент или путевку.



Возврат билетов в связи с документально подтвержденными обстоятельствами болезни или смерти членов семьи будет осуществляться по правительственным нормативам.



В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2019 года.





"AK&M" от 27.06.2019