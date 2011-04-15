Медассист и Агентство по привлечению инвестиций Курской области подписали договор

Медассист и Агентство по привлечению инвестиций Курской области на VIII Среднерусском экономическом форуме подписали договор сопровождения инвестиционного проекта строительства 2-ой очереди многофункционального медицинского центра "Медассист" в рамках регламента комплексного сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна".



VIII Среднерусский экономический форум открылся в Курске 26 июня. Тема СЭФ - "Цифровой регион".



В работе форума принимают участие более 2 тыс. человек: представители федеральных министерств и ведомств, региональной власти Центральной России, государственных корпораций, крупнейших научных и образовательных учреждений, консалтинговых компаний, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, инвестиционных и банковских структур, предприятий малого и среднего бизнеса.



Программа СЭФ-2019 включает пленарные мероприятия, 14 тематических заседаний, выставку передовых проектов в области цифровых технологий, конкурс молодых программистов.



Организаторами СЭФ выступают: Администрация Курской области, Агентство по привлечению инвестиций Курской области, Информационное агентство АК&М, при поддержке Аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, Минкомсвязь России, Минэкономразвития России, Минпромторга России, ТПП РФ и Банка России.



Официальный партнёр форума - АО "ХК "Металлоинвест", стратегический партнёр форума - ПАО "Ростелеком", генеральный партнёр форума - строительная компания "Инстеп".



Подробнее о форуме на: http://www.sef-kursk.ru





"AK&M" от 27.06.2019