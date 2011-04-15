Новые нацпарки будут созданы в республиках Коми, Якутия и Дагестан

Минприроды России разработаны проекты постановлений Правительства РФ о создании национальных парков "Койгородский" в Республике Коми, "Кыталык" в Республике Саха (Якутия), "Самурский" в Республике Дагестан. Об этом говорится в сообщении министерства.



Все ООПТ создаются в соответствии со статьей 14 ФЗ N 33 "Об особо охраняемых природных территориях" от 14 марта 1995 года.



Мероприятия реализуются в рамках федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" национального проекта "Экология", а также в соответствии с Концепцией развития системы ООПТ федерального значения на период до 2020 года.



Национальный парк "Койгородский" создается для сохранения Койгородской малонарушенной лесной территории в Республике Коми. На сегодняшний день она является самым крупным сохранившимся массивом незатронутых антропогенным воздействием девственных южно-таежных лесов в Европе, что определяет её уникальность и природоохранную ценность на национальном и международном уровне.



Проектируемый нацпарк располагается на территориях Койгородского и Прилузского районов. Общая площадь составляет 56700.032 га.



Предлагаемая для сохранения территория - это сложнейшая, сбалансированная и устойчивая макроэкосистема, обеспечивающая сохранение эталона нетронутой южной европейской тайги и всех уровней биологического разнообразия - от генетического до ландшафтного. Здесь сохранилось значительное количество редких видов, занесённых в Красную книгу Республики Коми и Красную книгу РФ, требующих установления особого заповедного режима охраны.



Уникальные природные условия, обладающие познавательной и эстетической ценностью, богатое ландшафтное разнообразие, специфические погодно-климатические условия располагают к развитию экологического туризма.



Национальный парк "Кыталык" общей площадью 1621461 га создается на территории Аллаиховского района - одного из самых отдаленных районов в заполярной части северо-востока Республики Саха (Якутия). Проектируемое ООПТ необходимо для сохранения восточносибирской популяции стерха - исчезающего вида мировой фауны, а также иных редких видов животных и мест их обитания в тундровой части района.



Территория включает наиболее ценные земли государственного природного заказника Республики Саха (Якутия) "Кыталык" и ресурсного резервата местного значения "Кыталык". Здесь произрастают 273 вида сосудистых растений, в том числе редкие: родиола розовая, белозор Коцебу, мытник Пеннелля, вздутоплодник мохнатый. Кроме того, на территории проектируемого нацпарка отмечен 21 вид млекопитающих и 91 вид птиц, 63 из которых - гнездящиеся. На данной территории расположены гнездовья включенных в Красную книгу РФ стерха, белоклювой гагары, пискульки, малого лебедя, клоктуна, кречета, сапсана, места массовой линьки водоплавающих птиц.



Создание нацпарка направлено на сохранение эталонных тундровых ландшафтов Яно-Индигирской низменности, редких исчезающих видов животных, включая яно-индигирскую популяцию дикого северного оленя, поддержание традиционного природопользования коренных народов Севера и развитие экологического туризма.



Нацпарк "Самурский" создается для сохранения уникальных ландшафтов, растительного и животного мира, а также историко-культурного наследия Южного Дагестана. Проектируемое ООПТ располагается в муниципальных образованиях: Ахтынский, Дербентский, Докузпаринский и Магарамкентский районах региона. Общая площадь ООПТ составляет 50834.76 га и включает в себя 2 кластера - "Дельта Самура" (равнинный (прибрежный) участок) площадью 12695.09 га и "Шалбуздаг" (высокогорный участок) площадью 38139.67 га.



Основой равнинного участка нацпарка является территория государственного природного заказника федерального значения "Самурский", к которому с севера примыкают лесные массивы у границы Дербентского и Магарамкентского районов.



Флора территории насчитывает более 1 тыс. видов, среди которых много эндемичных и реликтовых форм, а также редких и исчезающих видов, занесенных в Красные книги России и Республики Дагестан.



В дельте реки Самур отмечено более 300 видов птиц, около 130 из которых - гнездящиеся или предположительно гнездящиеся. Зарегистрировано более 50 редких и исчезающих видов, занесенных в Красные книги России, Республики Дагестан и Красный список МСОП.



Территория проектируемого национального парка насыщена культурно-историческими феноменами, нуждающимися в тщательном изучении и охране.



Напомним, в рамках реализации федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" нацпроекта "Экология" запланировано достижение целого ряда задач: создание новых ООПТ федерального подчинения; сохранение биоразнообразия посредством восстановления и реинтродукции редких видов животных; развитие инфраструктуры для экологического туризма в национальных парках и заповедниках и продвижение комплексного туристического продукта на российском и международном рынках.



"AK&M" от 27.06.2019