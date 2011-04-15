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27/06/2019
14:58

МИД сообщил о забастовках в аэропорту Бильбао

В Испании 1, 7, 14, 21, 25, 28 и 31 июля, а также 4, 11, 15, 18, 25, 31 августа и 1 сентября пройдут забастовки работников международного аэропорта Бильбао (BIO). Об этом сообщил ДСКЦ МИД РФ.

В этой связи ожидаются изменения в расписании и отмена рейсов.

Бильбао (Bilbo-Loiu aireportua, Aeropuerto de Bilbao) - аэропорт, расположен в 9 км к северу от города Бильбао на территории муниципалитета Лухуа. Это крупнейший аэропорт в Стране Басков.

Строительство аэропорта близ Бильбао началось в 1927 году, первые полёты произошли в 1928 году, во время гражданской войны строительство продолжалось, а аэропорт использовался как военный. В 1940-х годах аэропорт в дневное время использовался и в целях гражданской авиации. В 1955 году был построен терминал. В 2000 году был открыт новый терминал по проекту известного архитектора Сантьяго Калатрава.


"AK&M" от 27.06.2019
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