РФ и Мальдивы отменили визы

МИД РФ и Мальдив подписали соглашение между Правительством РФ и Правительством Мальдивской Республики о взаимной отмене визовых требований для граждан Российской Федерации и граждан Мальдивской Республики. Об этом говорится в сообщении российского министерства



Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты его подписания.



В ходе переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран обсуждались состояние и перспективы развития российско-мальдивских отношений. Была выражена обоюдная заинтересованность в поддержании регулярного политического диалога и расширении сотрудничества в практических областях. Обозначена готовность продолжать взаимодействие в рамках ООН и других многосторонних структур.







"AK&M" от 27.06.2019