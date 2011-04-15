Минэкономразвития до 2020 года создаст единую цифровую платформу для поддержки малого и среднего предпринимательства

В рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" Минэкономразвития России создает единую национальную цифровую экосистему поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Об этом в ходе круглого стола "Малый бизнес - драйвер цифрового региона" на VIII Среднерусском экономическом форуме рассказала начальник отдела департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития РФ Наталья Шаманская.



Цифровая платформа предполагает объединение на ее базе всех данных о мерах поддержки, услугах и сервисах для бизнеса, производственных и сбытовых площадках. На портале будут размещаться также актуальные данные об изменениях в регулирующем законодательстве, информация о требованиях контрольно-надзорных органов.



"Почему принято решение о создании такой единой национальной экосистемы. Бизнес отмечает, что сейчас действует много разрозненных ресурсов, информация на них не структурирована, требует проверки достоверности, поэтому к этим порталам нет доверия. В единой системе предприниматель сможет получить адресную помощь, узнать о мерах поддержки, которые эффективны именно для его бизнеса. Вход на портал будет осуществляться через ЕСИА - учетную запись портала "Госуслуги". Уже сейчас в Минэкономразвития проведен конкурс, выбрана организация, которая будет создавать экспертную систему. Проект будет реализован к середине 2020 года. Надеемся, что пользоваться порталом будут и граждане, которые только планируют стать предпринимателями и создают стартапы с нуля", - сообщила Н.Шаманская.



На мероприятии также обсудили важнейшие для бизнеса вопросы, касающиеся приоритетов государственной поддержки, цифровой грамотности предпринимателей, цифровых решений для развития малого предпринимательства, снижения административных барьеров через цифровой прогресс, роста занятости в малом бизнесе в условиях цифровизации.



В экспертной сессии также приняли участие генеральный директор компании PAL Борис Нейман, генеральный директор АНО "Центр перспективных управленческих решений" Мария Шклярук, заместитель генерального директора АО Деловая среда "Сбербанк" Алексей Грищенко, председатель комитета промышленности, торговли и развития малого предпринимательства Курской области Михаил Аксенов, руководители предприятий, представители 15 субъектов страны, организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, банковского сообщества, высших учебных заведений, предпринимательский актив региона, областной власти, депутаты.



В ходе заседания были представлены реальные кейсы созданных платформ знаний и сервисов для бизнеса. Отмечено, что разработка таких порталов в скором времени приобретет серьезную популярность. "Сейчас открывается очень большой рынок. В ближайшее время порядка 7 млрд руб. за несколько лет уйдет в сферу онлайн-образования. И в том числе будут ориентироваться и на стартапы и на более крупных игроков. И это отличная возможность для малого бизнеса опробовать свои силы в разработке таких продуктов", - рассказала генеральный директор АНО "Центр перспективных управленческих решений" Мария Шклярук.



VIII Среднерусский экономический форум открылся в Курске 26 июня. Тема СЭФ - "Цифровой регион".



В работе форума принимают участие представители федеральных министерств и ведомств, региональной власти Центральной России, государственных корпораций, крупнейших научных и образовательных учреждений, консалтинговых компаний, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, инвестиционных и банковских структур, предприятий малого и среднего бизнеса.



Программа СЭФ-2019 включает пленарные мероприятия, 14 тематических заседаний, выставку передовых проектов в области цифровых технологий, конкурс молодых программистов.



Организаторами СЭФ выступают: Администрация Курской области, Агентство по привлечению инвестиций Курской области, Информационное агентство АК&М, при поддержке Аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, Минкомсвязь России, Минэкономразвития России, Минпромторга России, ТПП РФ и Банка России.



Официальный партнёр форума - АО "ХК "Металлоинвест", стратегический партнёр форума - ПАО "Ростелеком", генеральный партнёр форума - строительная компания "Инстеп".



Подробнее о форуме на: http://www.sef-kursk.ru



"AK&M" от 27.06.2019