Покупателям новостроек необходимо проверять у застройщика ЗОСК

Прежде чем заключать договор долевого участия (ДДУ) и оплачивать квартиру, с 1 июля покупатель должен убедиться, что у застройщика имеется заключение о соответствии критериям (ЗОСК), сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, говорится в материалах Стройкомплекса.



"В противном случае деньги можно платить только в банк - на специальный эскроу-счёт", - сказала А.Пятова.



Она напомнила, что с 1 июля этого года на рынке долевого строительства вступают в силу новые правила финансирования. У застройщиков есть два варианта продажи своих квартир. Первый - переход на проектное финансирование, где деньги под строительство ему предоставляет уполномоченный банк. Второй - работа по "старой схеме", когда деньги граждан застройщик привлекает напрямую.



"В обоих случаях застройщик заключает с покупателем недвижимости договор долевого участия. Только в случае отсутствия ЗОСК от Комитета застройщик не имеет права получать денежные средства напрямую от дольщиков. Деньги за квартиру дольщик перечисляет так называемому эскроу-агенту, то есть в уполномоченный банк", - пояснила председатель Комитета.



Она добавила, в проектной декларации застройщик обязательно указывает банк, который является эскроу-агентом.



Если же у застройщика есть ЗОСК, выданный Комитетом, он может работать по старой схеме и напрямую привлекать денежные средства граждан.



"В этой связи потенциальным участникам долевого строительства необходимо требовать от застройщика предъявления ЗОСК", - подчеркнула А.Пятова.



Несмотря на то что наличие ЗОСК свидетельствует о том, что необходимая документация у компании имеется, покупателю важно обратить внимание на следующие моменты: у застройщика должно иметься заключение о соответствии застройщика и проектной декларации нормам 214-ФЗ, проектная декларация, договор на земельный участок, действующее разрешение на строительство, открытый в уполномоченном банке специальный счет (полный перечень документов указан в статье 3.1 N 214-ФЗ).



Если у застройщика нет ЗОСК, но он предлагает покупателю заключить договор по какой-либо иной схеме, это сигнал о том, что гражданину стоит отказаться от оформления сделки с этой компанией и обратиться в Москомстройинвест.



"Покупка квартиры на основании предварительного договора, вексельные и иные схемы - это способы недобросовестных застройщиков обойти закон, который призван защищать права покупателей недвижимости", - отметила А.Пятова.



По её словам, сделки на основании подобных "серых" схем, в случае возникновения проблем у застройщиков, не могут быть законодательно защищены.



"AK&M" от 27.06.2019