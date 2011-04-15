Возбуждено уголовное дело в отношении руководителей группы компаний "Рольф"

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении основателя, фактического владельца и руководителя группы компаний "Рольф" Сергея Петрова и ряда её руководителей по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 193.1 УК РФ по факту совершения ими валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счёт нерезидента с представлением кредитной организации заведомо подложных документов. Об этом говорится в сообщении СК.



"По версии следствия, в 2014 году С.Петров, являвшийся фактическим владельцем и руководителем российских компаний ООО "Рольф" и "Рольф Эстейт", а также кипрской компании Panabel Limited, из корыстных побуждений, нарушая требования Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле", вступил в сговор с руководителями вышеуказанных организаций на совершение действий по незаконному перечислению денежных средств, полученных от коммерческой деятельности компании "Рольф", на счета подконтрольной ему за пределами Российской Федерации кипрской компании Panabel Limited", - подчёркивает СК.



С этой целью данная группа лиц обеспечила изготовление заведомо подложного договора купли-продажи о приобретении компанией "Рольф" у Panabel Limited акций компании "Рольф Эстейт" по многократно завышенной стоимости в 4 млрд руб.



Далее соучастники через подконтрольный С.Петрову московский банк перечислили 4 млрд руб. со счёта компании "Рольф" на счёт Panabel Limited, открытый в австрийском банке. В последующем указанные денежные средства через подконтрольные С.Петрову иностранные организации поступили в его обращение, сообщает СК.



По уголовному делу следователями Следственного комитета совместно с сотрудниками ФСБ России в офисах группы компаний "Рольф" в Москве и Санкт-Петербурге, а также у фигурантов уголовного дела проводятся обыски, в ходе которых изучается и изымается финансово-хозяйственная документация, имеющая значение для уголовного дела, а также проводятся допросы сотрудников компании "Рольф".



Компания "Рольф" основана в 1991 году. Портфель брендов компании РОЛЬФ включает 21 автомобильную марку и один мотоциклетный бренд: Audi, BMW, BMW Motorrad, Chrysler, Ford, Genesis, Hyundai, Jaguar, Jeep, KIA, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Porsche, Renault, SKODA, smart, Toyota, Volkswagen. Дилерская сеть компании насчитывает 62 шоу-рума в Москве и Санкт-Петербурге.



В рейтинге крупнейших частных компаний Forbes 2018 РОЛЬФ признан лидером автомобильного ритейла в России.



Чистая прибыль компании "Рольф" по МСФО в 2018 году выросла на 65.9% до 6.256 млрд руб. Выручка составила 229.667 млрд руб., что на 27.5% больше показателя 2017 года. Показатель EBITDA увеличился на 35.7% до 11.929 млрд руб. Соотношение чистый долг/EBITDA на 31 декабря 2018 года составило 1.7.



"AK&M" от 27.06.2019