Ингосстрах запустил новую опцию "Гарантия мобильности" в рамках страхования АВТОКАСКО. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Опция предоставляет клиенту возможность уехать с места ДТП на такси бесплатно, а в период ремонта автомобиля воспользоваться услугами такси или каршеринга.



В рамках данной опции предусмотрено предоставление двух видов промо-кодов на такси или каршеринг. Первый: промо-код на 630 руб., он предусматривает одну поездку на такси с места ДТП, если пострадавший застрахованный автомобиль не на ходу. Активировать опцию можно, позвонив в контакт-центр Ингосстраха.



Второй: промо-код на 6300 руб., он предусматривает пользование услугами такси или каршеринга. Как только случай с ДТП признается страховым, клиент может воспользоваться опцией. Превышение лимита и/или стоимости поездок по промо-коду клиент оплачивает самостоятельно. Даже если автомобиль пробыл в ремонте 2-3 дня, промо-коды не "сгорают", ими можно пользоваться в рамках предоставленного лимита (6300 руб.).



Опция "Гарантия мобильности" доступна в Московском регионе в рамках большинства программ каско, её стоимость составляет 2 тыс. руб. Партнёрами Ингосстраха в рамках данной опции выступают "Яндекс.Такси" и BelkaCar.



"Запуск новых сервисов, повышающих уровень комфорта для клиентов – одно из стратегических направлений нашей деятельности. Мы последовательно расширяем перечень доступных услуг, позволяющих экономить время клиента, и в этом процессе стараемся шагнуть за пределы страховой деятельности, – комментирует заместитель генерального директора по розничному бизнесу компании "Ингосстрах" Алексей Власов. – Так, например, в современном мире наличие полиса КАСКО не освобождает клиента от стрессовых ситуаций, ведь на период ремонта ему необходимо менять привычный образ жизни и искать альтернативы личному транспорту. Благодаря опции "Гарантия мобильности" клиенты смогут нивелировать негативные эффекты от страховых случаев по КАСКО, связанных с потерей времени и затратой дополнительных средств".



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 27.06.2019