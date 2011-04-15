Курская область - один из пилотных регионов, где создается АПК "Безопасный город", М.Горбунов

В рамках экспертной сессии VIII Среднерусского экономического форума собравшиеся обсудили перспективы развития комплекса "Безопасный город".



Как подчеркнул заместитель губернатора, председатель комитета региональной безопасности Михаил Горбунов, Курская область - один из пилотных регионов, где создается подобный комплекс.



"Цель создания "Безопасного города" - повышение общего уровня общественной безопасности за счет создания комплексной информационной системы. Система создана на основе использования современных технических средств, аппаратно-программных комплексов, сетей связи и других инфраструктур. Впервые о "Безопасном городе" у нас заговорили больше 10 лет назад, с каждым годом в систему включаются новые элементы, используют новые технологии, в том числе и космические. Работа проделана большая, но еще есть над чем работать. К примеру, недавно установлены видеокамеры в м. Свобода, которые уже работают. Это очень важно, поскольку там будет проходить Курская Коренская ярмарка, а благодаря системы фото- и видео наблюдения можно в режиме реального времени следить за безопасностью. В ближайшее время такую программу планируем установить в приграничных районах", - сказал М.Горбунов.



VIII Среднерусский экономический форум открылся в Курске 26 июня. Тема СЭФ - "Цифровой регион".



В работе форума принимают представители федеральных министерств и ведомств, региональной власти Центральной России, государственных корпораций, крупнейших научных и образовательных учреждений, консалтинговых компаний, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, инвестиционных и банковских структур, предприятий малого и среднего бизнеса.



Программа СЭФ-2019 включает пленарные мероприятия, 14 тематических заседаний, выставку передовых проектов в области цифровых технологий, конкурс молодых программистов.



Организаторами СЭФ выступают: Администрация Курской области, Агентство по привлечению инвестиций Курской области, Информационное агентство АК&М, при поддержке Аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, Минкомсвязь России, Минэкономразвития России, Минпромторга России, ТПП РФ и Банка России.



Официальный партнёр форума - АО "ХК "Металлоинвест", стратегический партнёр форума - ПАО "Ростелеком", генеральный партнёр форума - строительная компания "Инстеп".



Подробнее о форуме на: http://www.sef-kursk.ru



"AK&M" от 27.06.2019