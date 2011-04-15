ЦБ установил факт манипулирования акциями Трансаэро

Банк России установил факт манипулирования рынком обыкновенных акций ОАО "АК "Трансаэро" в 2014-2015 годах на биржевых торгах. Об этом говорится в сообщении регулятора.



ЦБ обратил внимание на сделки, которые заключали между собой клиенты двух профессиональных участников рынка ценных бумаг.



Jeimbo Cyprus Limited (зарегистрировано на территории Кипра) и Otkritie Advisory Services Limited (зарегистрировано на территории Бермудских островов) в рассмотренный период на регулярной основе совершали операции с акциями, приводившие к существенным отклонениям параметров торгов, практически полностью формируя рынок акций. Кроме сделок на биржевых торгах, Jeimbo Cyprus Limited и Otkritie Advisory Services Limited заключали обратные внебиржевые сделки.



Заявки на совершение сделок со стороны Jeimbo Cyprus Limited подавали сотрудники Трансаэро, одновременно являвшиеся сотрудниками Jeimbo Cyprus Limited.



Учитывая финансовое состояние Трансаэро в рассматриваемый период, создание видимости торговой активности и поддержание цены акций было необходимо компании для последующего их использования в качестве залога для привлечения заёмных денежных средств, которое осуществлялось также через дочернюю структуру - Jeimbo Cyprus Limited, подчёркивает ЦБ.



Таким образом, согласно закону "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", сделки с акциями, заключенные между Otkritie Advisory Services Limited и Jeimbo Cyprus Limited, являются манипулированием рынком акций, заявляет ЦБ.



Обстоятельства совершения операций с акциями были установлены благодаря взаимодействию Банка России с регуляторами финансовых рынков Великобритании (Financial Conduct Authority), Республики Кипр (Cyprus Securities and Exchange Commission,) а также Бермудских островов (Bermuda Monetary Authority) в соответствии с Многосторонним меморандумом о взаимопонимании Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO MMoU).



"AK&M" от 27.06.2019