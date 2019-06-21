ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 28 июня, в размере 63.0452 руб. против 62.8083 руб. на 27 июня.





Курс доллара США за последние 5 дней:



27.06.19 - 62.8083 руб.

26.06.19 - 62.5229 руб.

25.06.19 - 62.9095 руб.

22.06.19 - 63.1295 руб.

21.06.19 - 63.3877 руб.







"AK&M" от 27.06.2019