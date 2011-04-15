Повтор! Доля нерезидентов на рынке ОФЗ в мае выросла до 30%

Доля нерезидентов на рынке ОФЗ в мае 2019 года выросла до 30% с 27.8% в предыдущем месяце. Об этом свидетельствуют материалы Банка России.



Номинальный объём ОФЗ, принадлежащих нерезидентам, на 1 июня 2019 года составил 2.462 трлн руб., увеличившись за месяц на 9.8%.



Объём рынка ОФЗ в мае вырос на 1.6% и на 1 июня 2019 года составил 8.2 трлн руб.





"AK&M" от 27.06.2019