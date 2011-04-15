Цифровые технологии необходимо привлекать в работе с инвесторами, А.Ниязметов

Цифровые технологии необходимо привлекать в работе с инвесторами. И у Курской области в этом направлении уже есть успехи. Об этом заявил заместитель полномочного представителя президента РФ в ЦФО Артур Ниязметов на VIII Среднерусском экономическом форуме.



"Основной источник роста региона - это инвестиции. Президент РФ поставил эту задачу перед полномочными представителями в округах и перед руководителями субъектов, а именно, чтобы доля инвестиций в основной капитал ВРП была не менее 25%. Здесь я должен с удовлетворением отметить, что на первом месте из 18 регионов Центрального федерального округа по этому показателю сегодня находится Курская область - 28.8%", - сказал А.Ниязметов.



VIII Среднерусский экономический форум состоялся 26-27 июня в Курске. Тема СЭФ - "Цифровой регион".



В работе форума принимали участие более 2.5 тыс. человек - представители федеральных министерств и ведомств, региональной власти Центральной России, государственных корпораций, крупнейших научных и образовательных учреждений, консалтинговых компаний, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, инвестиционных и банковских структур, предприятий малого и среднего бизнеса.



Организаторами СЭФ выступают: Администрация Курской области, Агентство по привлечению инвестиций Курской области, Информационное агентство АК&М, при поддержке Аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, Минкомсвязь России, Минэкономразвития России, Минпромторга России, ТПП РФ и Банка России.



Официальный партнёр форума - АО "ХК "Металлоинвест", стратегический партнёр форума - ПАО "Ростелеком", генеральный партнёр форума - строительная компания "Инстеп".



Подробнее о форуме на: http://www.sef-kursk.ru







"AK&M" от 28.06.2019