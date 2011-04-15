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28/06/2019
12:39

Экономическая активность в мае снизилась под влиянием временных факторов, полагает ЦБ

Производственная активность в мае 2019 года несколько ослабла после повышения в апреле, инвестиционная активность оставалась неустойчивой, а спрос потребителей - сдержанным. На это повлияло действие ряда временных факторов. Об этом говорится в материалах Банка России.

В мае отмечалось замедление годовых темпов роста в промышленности и транспортной отрасли, в том числе за счёт сокращения объёмов экспорта и большего, чем в мае 2018 года, количества выходных дней. По оценке, в годовом выражении продолжилось снижение инвестиций в основной капитал. Потребительский спрос оставался сдержанным под давлением стагнации доходов населения.

Росстат опубликовал данные о производстве ВВП в I квартале 2019 года, согласно которым замедление темпов прироста ВВП до 0.5% стало результатом снижения валовой добавленной стоимости (ВДС) или замедления ее роста во многих видах экономической деятельности. На это повлияло действие ряда временных факторов, среди которых - реакция спроса на повышение ставки НДС, вероятная коррекция запасов материальных оборотных средств. Негативное воздействие на изменение ВДС ряда отраслей оказало временное снижение в I квартале 2019 года расходов консолидированного бюджета в реальном выражении из-за более выраженного, чем обычно, смещения расходов на вторую половину года, подчёркивает ЦБ.

По прогнозу Банка России, в II-III кварталах 2019 года рост российской экономики ускорится за счёт повышения потребительской активности по мере исчерпания влияния временных факторов, а также перехода к более интенсивной реализации национальных проектов и роста государственных инвестиций. В целом в 2019 году прогнозируется рост ВВП на 1-1.5%.


"AK&M" от 28.06.2019
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