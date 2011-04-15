Количество потребительских кредитов в январе-мае увеличилось на 0.1%

Количество выданных кредитов на покупку потребительских товаров (потребительских кредитов) в январе-мае 2019 года увеличилось на 0.1% до 7.41 млн. Об этом говорится в сообщении НБКИ.



При этом в возрастной структуре заёмщиков по количеству выданных потребкредитов произошли значительные изменения. Так, выросли доли граждан до 50 лет: от 30 до 39 лет - на 1.1 процентного пункта (п.п.), моложе 30 лет - на 0.8 п.п. и от 40 до 49 лет - на 0.4 п.п.



В свою очередь, доли групп граждан старше 50 лет существенно снизились: от 50 до 59 лет - на 1.1 п.п., старше 60 лет - на 1.2 п.п.



Наибольшая доля в структуре заёмщиков по количеству выданных потребкредитов осталась за возрастной категорией от 30 до 39 лет - 31%, наименьшая - за гражданами старше 60 лет. В январе-мае 2019 года доля самых пожилых заёмщиков снизилась до 9.9%.





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