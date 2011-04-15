Курская область имеет все шансы в реализации последних инновационных разработок, Р.Старовойт

Сегодня "цифра" охватывает все сферы экономики. При этом Курская область имеет все шансы в реализации любых инновационных разработок, которые представлены сегодня на рынке. Об этом заявил врио губернатора Курской области Роман Старовойт на VIII Среднерусском экономическом форуме.



"Не случайно мы выбрали темой проведения Среднерусского экономического форума цифровизацию. Ведь это не смартфоны, компьютеры и программы. Цифровизация - это, в первую очередь, комфортная жизнь и наше с вами удобство в работе, в отдыхе, в занятии спортом, на производстве. Всё, что сегодня делается специалистами и предлагается рынком, направлено на упрощение процессов. Например, в финансовой сфере, сфере безопасности или сельском хозяйстве. Именно этому посвящены круглые столы, панельные дискуссии, встречи, переговоры и подписанные контракты", - подчеркнул врио губернатора.



VIII Среднерусский экономический форум состоялся 26-27 июня в Курске. Тема СЭФ - "Цифровой регион".



В работе форума принимали участие более 2.5 тыс. человек - представители федеральных министерств и ведомств, региональной власти Центральной России, государственных корпораций, крупнейших научных и образовательных учреждений, консалтинговых компаний, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, инвестиционных и банковских структур, предприятий малого и среднего бизнеса.



Организаторами СЭФ выступают: Администрация Курской области, Агентство по привлечению инвестиций Курской области, Информационное агентство АК&М, при поддержке Аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, Минкомсвязь России, Минэкономразвития России, Минпромторга России, ТПП РФ и Банка России.



Официальный партнёр форума - АО "ХК "Металлоинвест", стратегический партнёр форума - ПАО "Ростелеком", генеральный партнёр форума - строительная компания "Инстеп".



Подробнее о форуме на: http://www.sef-kursk.ru





"AK&M" от 28.06.2019