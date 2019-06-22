ЦБ РФ установил официальный курс евро на 29 июня в размере 71.8179 руб. против 71.6635 руб. на 28 июня.





Курс евро за последние 5 дней:



28.06.19 - 71.6635 руб.

27.06.19 - 71.3816 руб.

26.06.19 - 71.2323 руб.

25.06.19 - 71.5973 руб.

22.06.19 - 71.3490 руб.











































































































































"AK&M" от 28.06.2019