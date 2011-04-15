Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 29 июня

Банк России установил на 29 июня курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 44.2286

1 Азербайджанский манат 37.1798

100 Армянских драмов 13.2145

1 Белорусский рубль 30.8831

1 Болгарский лев 36.7167

1 Бразильский реал 16.5141

100 Венгерских форинтов 22.1804

1000 Вон Республики Корея 54.6114

10 Гонконгских долларов 80.7947

10 Датских крон 96.2149

1 Доллар США 63.0756

1 Евро 71.8179

100 Индийских рупий 91.5067

100 Казахстанских тенге 16.5759

1 Канадский доллар 48.1787

100 Киргизских сомов 90.6649

10 Китайских юаней 91.8238

10 Молдавских леев 34.8966

1 Новый туркменский манат 18.0474

10 Норвежских крон 74.0619

1 Польский злотый 16.8836

1 Румынский лей 15.1741

1 СДР (специальные права

заимствования) 87.6827

1 Сингапурский доллар 46.6363

10 Таджикских сомони 66.8528

1 Турецкая лира 10.9495

10000 Узбекских сумов 73.6878

10 Украинских гривен 24.1161

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 79.9105

10 Чешских крон 28.2369

10 Шведских крон 68.0677

1 Швейцарский франк 64.7328

10 Южноафриканских рэндов 44.5786

100 Японских иен 58.5878

"AK&M" от 28.06.2019