Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 29 июня

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Банк России установил на 29 июня курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 44.2286
1 Азербайджанский манат 37.1798
100 Армянских драмов 13.2145
1 Белорусский рубль 30.8831
1 Болгарский лев 36.7167
1 Бразильский реал 16.5141
100 Венгерских форинтов 22.1804
1000 Вон Республики Корея 54.6114
10 Гонконгских долларов 80.7947
10 Датских крон 96.2149
1 Доллар США 63.0756
1 Евро 71.8179
100 Индийских рупий 91.5067
100 Казахстанских тенге 16.5759
1 Канадский доллар 48.1787
100 Киргизских сомов 90.6649
10 Китайских юаней 91.8238
10 Молдавских леев 34.8966
1 Новый туркменский манат 18.0474
10 Норвежских крон 74.0619
1 Польский злотый 16.8836
1 Румынский лей 15.1741
1 СДР (специальные права
заимствования) 87.6827
1 Сингапурский доллар 46.6363
10 Таджикских сомони 66.8528
1 Турецкая лира 10.9495
10000 Узбекских сумов 73.6878
10 Украинских гривен 24.1161
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 79.9105
10 Чешских крон 28.2369
10 Шведских крон 68.0677
1 Швейцарский франк 64.7328
10 Южноафриканских рэндов 44.5786
100 Японских иен 58.5878
"AK&M" от 28.06.2019