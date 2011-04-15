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28/06/2019
14:26

Д.Медведев утвердил план реализации Стратегии развития российских морских портов в Каспийском бассейне

Правительство РФ утвердило план реализации Стратегии развития российских морских портов в Каспийском бассейне. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Цель стратегии - интеграция российских портов на Каспии в главные транспортные узлы и коридоры международной торговли, образующие единый транспортный узел Каспийского бассейна.

Планом, в частности, предусматривается развитие портовых мощностей Каспийского региона, строительство нового морского порта в Дагестане, развитие автомобильных и железнодорожных подходов к морским портам, развитие туристического потенциала. Предусматривается также создание ряда промышленных кластеров, благоприятных условий для развития гражданского судостроения и судоремонта.

Реализация стратегии позволит обеспечить к 2030 году рост контейнерного грузооборота до 265 тыс. двадцатифутовых контейнеров в год, увеличить объём грузопотока сухих грузов до 14 млн т, привлечь российский туристический поток в Каспийский регион - до 30 тыс. человек в год, создать новые рабочие места, подчеркивает кабинет министров.



"AK&M" от 28.06.2019
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