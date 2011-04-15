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28/06/2019
14:55

Российский рынок торгуется в слабом плюсе

В пятницу, 28 июня, российский рынок торгуется в слабом плюсе на фоне разнонаправленной динамики на остальных мировых площадках: индекс Мосбиржи и РТС прибавляют по 0.2%, в то время как азиатские индексы закрыли день снижением -0.1-1.1%, европейские - немного подрастают. Об этом говорится в комментарии старшего аналитика УК "Райффайзен Капитал" Софии Кирсановой.

Саммит G20 стартует уже сегодня, а ясности в перспективах диалога Д.Трампа с лидерами Китая, Японии и Индии все еще нет. Более того, комментарии американского президента расходятся с заявлениями Си Цзиньпина, что ещё больше осложняет прогнозирование. Наиболее вероятный сценарий, который закладывают рынки сейчас, это просто возобновление переговоров США с Китаем. Заключения соглашения на полях саммита вряд ли кто-то ожидает, учитывая длительность предыдущих дискуссий и категоричность обеих сторон по выполнению своих условий для заключения соглашения, подчеркивает аналитик.

Нефть сегодня немного дорожает (Brent спот +0.3%) так же на ожидании предстоящего саммита, где глава России и Саудовской Аравии должны будут встретиться и обсудить детали сохранения условий соглашения ОПЕК+ на вторую половину 2019 года. Само же заседание членов нефтяного картеля состоится в начале июля: большинство инвесторов закладывают высокую степень вероятности, что сокращение добычи сохранится на текущем уровне как минимум до конца года.

Учитывая два вышеперечисленных фактора, участники торгов сегодня предпочтут воздержаться от активных действий и будут следить за ходом встреч лидеров стран Большой двадцатки в выходные, полагает аналитик.



"AK&M" от 28.06.2019
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