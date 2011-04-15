"Газпром нефть" создала новые сверхтвёрдые материалы

Научно-Технический Центр "Газпром нефти" успешно испытал прототип резцов для бурового оборудования с применением нового сверхтвёрдого материала - пентаборида вольфрама. Об этом говорится в сообщении компании.



Уникальный материал, разработанный по заказу "Газпром нефти", на 30% прочнее и в 2 раза устойчивее к высоким температурам, чем применяемые сегодня в производстве резцов аналоги.



В работе над проектом вместе с экспертами "Газпром нефти" участвовали специалисты Сколтеха и Института физики высоких давлений им. Л.Ф. Верещагина Российской академии наук. На первом этапе проекта коллектив ученых Сколтеха под руководством профессора Артема Оганова с помощью собственного цифрового алгоритма USPEX спрогнозировал новые сверхтвердые материалы с желаемыми свойствами. Затем предсказанные новые структуры удалось синтезировать и исследовать в Институте физики высоких давлений РАН (Троицк). Соединение получило название пентаборид вольфрама. Теперь успешно завершена еще одна фаза проекта - из новых материалов изготовлены и успешно испытаны пластины - прототипы будущих резцов буровых долот.



Тестовые испытания проводились на граните. Проверка подтвердила, что образцы из новых материалов на 30% тверже, чем победит и его аналоги. Была подтверждена и устойчивость к высоким температурам у пентаборида вольфрама - он выдерживает температуры до 2200 градусов Цельсия.



Сейчас Научно-Технический центр "Газпром нефти" продолжает исследовать способы производства новых материалов и изделий на их основе на промышленном оборудовании.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть", по МСФО за I квартал 2019 года выросла на 54.9% до 107.894 млрд руб. с 69.665 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 12.6% до 586.359 млрд руб. с 520.633 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 26.9% до 197.7 млрд руб.



"AK&M" от 28.06.2019