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28/06/2019
16:41

Вступают в силу новые ограничения по кредитам и займам

С 1 июля 2019 года вступают в силу новые ограничения предельной задолженности граждан по кредитам (займам), взятым на срок не более 1 года: начисленные на такой кредит или заём проценты, неустойка (штрафы, пени), иные меры ответственности, а также платежи за услуги, оказываемые кредитором заёмщику за отдельную плату, не могут превышать сам долг более чем в 2 раза. После достижения этого предела начисление процентов, других платежей, неустойки и иных мер ответственности должно быть прекращено.

Например, если человек взял взаймы 10 тыс., то он отдаст не более 30 тыс. (10 тыс. - долг, 20 тыс. - проценты, неустойка, иные платежи).

Одновременно устанавливается предельное значение полной стоимости кредита (займа) и вводится ограничение ежедневной процентной ставки - 1% в день. В первую очередь, такое ограничение актуально для так называемых займов до зарплаты, выдаваемых микрофинансовыми организациями (МФО). С 1 июля 2019 года ПСК по таким займам не превысит 365%.

Новый этап ограничений предусмотрен изменениями в закон "О потребительском кредите (займе)" и закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", вступившими в силу 28 января 2019 года. Это результат последовательной политики Банка России по социализации микрофинансового рынка и совершенствованию механизма защиты прав потребителей финансовых услуг.


"AK&M" от 28.06.2019
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