"Россети" выплатят дивиденды за I квартал на 5 млрд руб.

Акционеры компании "Россети" приняли решение выплатить дивиденды за I квартал 2019 года на 5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.



Это в два раза больше суммы, направленной на выплату в 2018 году, и сопоставимо с объемом дивидендов, выплаченных акционерам за всю историю существования компании "Россети".



Компания "Россети" является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Управляет 2.34 млн км линий электропередачи, 502 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 781 ГВА. В 2018 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 758 млрд кВт ч. Численность персонала Группы компаний "Россети" - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО "Россети" включает 35 дочерних и зависимых общества, в том числе 15 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88.04% долей в уставном капитале.



Чистая прибыль "Россетей" по РСБУ за I квартал 2019 года выросла в 2 раза до 40.1 млрд руб. с 21.5 млрд руб. годом ранее.



Чистая прибыль группы "Россети" по МСФО за I квартал 2019 года составила 40.8 млрд руб., это на 22.9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выручка составила 265.5 млрд руб. против 260.3 млрд руб. Показатель EBIDTA вырос на 20.9% и составил 95 млрд руб.





"AK&M" от 28.06.2019