Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных (муниципальных) учреждений) в действующих ценах в январе-апреле 2019 года вырос на 51.4% до 5.455 трлн руб. Об этом свидетельствует сообщение Росстата.



Прибыль на 6.299 трлн руб. получили 32.2 тыс. организаций, убыток на 844 млрд руб. - 15.9 тыс. организаций.



Доля убыточных предприятий в России в январе-апреле составила 33%.





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