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28/06/2019
17:21

Биржевые фонды допущены к торгам на Московской бирже в долларах и евро с частичным депонированием

Московская биржа предоставила участникам возможность совершать операции с биржевыми паевыми инвестиционными фондами (БПИФ) и иностранными биржевыми инвестиционными фондами (ETF - Exchange Traded Funds) в долларах США и евро с частичным депонированием и расчетами T+2. Об этом говорится в сообщении биржи.

Ранее биржевые фонды торговались в российских рублях с частичным депонированием и в долларах США в режиме Т0 со 100%-м депонированием.

Нововведение облегчит клиентам участников торгов инвестирование в биржевые фонды, ориентированные на международные рынки, и позволит снизить затраты на конвертацию и поддержание котировок маркетмейкерами.

В настоящее время на фондовом рынке Московской биржи обращаются восемь биржевых паевых инвестиционных фондов под управлением компаний "Сбербанк Управление Активами", "Альфа-Капитал" и "ВТБ Капитал Управление инвестициями", а также 16 иностранных биржевых инвестиционных фондов (ETF - Exchange Traded Funds) компаний Finex и ITI Funds. Биржевые фонды запущены на бенчмарки восьми стран (Россия, Казахстан, Германия, Великобритания, США, Китай, Япония, Австралия). Базовыми активами фондов выступают фондовые индексы на акции, облигации и товарные активы.

Совокупный оборот по биржевым фондам за пять месяцев 2019 года составил 13.7 млрд руб. (7.7 млрд руб. за пять месяцев 2018 года), за 2018 год - 24.4 млрд руб. Маркетмейкерами биржевых фондов выступают Сбербанк КИБ, ВТБ Капитал, ВТБ Капитал Брокер, Фридом Финанс, Атон, Регион Инвестиции.


"AK&M" от 28.06.2019
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