Инфляционные ожидания в июне остались повышенными

Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий в июне остались повышенными, несмотря на замедление инфляции. Об этом говорится в материалах Банка России.



Инфляционные ожидания населения в июне практически не изменились и составили 9.4% после 9.3% в мае.



Медианная оценка наблюдаемой населением инфляции за последние 12 месяцев также изменилась незначительно. При этом некоторые улучшения наблюдаются при ответах на вопросы о динамике цен на отдельные товары и услуги. Так, респонденты стали реже отмечать значительный рост цен на мясо и яйца, который больше всего беспокоил население в предыдущие месяцы.



Ценовые ожидания предприятий также остаются повышенными. В июне они немного возросли после снижения в течение предыдущих четырёх месяцев. Наиболее заметный рост ожиданий наблюдался у предприятий, занимающихся добычей полезных ископаемых (конъюнктура мировых рынков) и строительством (новый механизм проектного финансирования).



В то же время предприятия сельского хозяйства, сферы услуг и розничной торговли указывали на снижение инфляционного давления. Это указывает на сохраняющиеся на невысоком уровне риски для потребительских цен в ближайшие месяцы, подчёркивает ЦБ.







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