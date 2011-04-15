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28/06/2019
17:42

Минэкономразвития совместно с РВК создают венчурный фонд для поддержки перспективных образовательных технологий цифровой экономики

Минэкономразвития совместно с РВК создают венчурный фонд для поддержки перспективных образовательных технологий цифровой экономики. Об этом говорится в сообщении министерства.

Основная функция фонда - это инвестирование в стартапы на ранней стадии, направленные на повышение эффективности и доступности образования, в числе которых создание образовательного контента, сервисы подбора образовательных программ, образовательные платформы-агрегаторы, решения для управления персональной образовательной траекторией, технологии верификации знаний и компетенций. Среди задач фонда также привлечение перспективных образовательных технологических в Россию и экспансия российских инновационных образовательных технологий за рубежом.

Фонд будет создан в форме инвестиционного товарищества сроком на 10 лет, инвестиционный период составит 5 лет. Общий объём средств составит порядка 7 млрд руб., большая часть из которых - средства из федерального бюджета.

С сегодняшнего дня РВК начинает отбор управляющего товарища венчурного фонда. Компании могут подать заявку на участие в конкурсе в срок до 1 августа 2019 года, а итоговое решение о выборе победителя будет принято в сентябре 2019 года.

Кроме финансовых вложений, со стороны фонда предусмотрено оказание консалтинговой, маркетинговой и юридической поддержки инновационного бизнеса в образовании.


"AK&M" от 28.06.2019
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