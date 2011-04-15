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28/06/2019
19:01

Д.Медведев утвердил список запрещённых к содержанию животных в домашних условиях

Правительство РФ утвердило список запрещённых к содержанию животных в домашних условиях. Соответствующие постановления подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Постановление N 795 устанавливает запрет на содержание и использование животных, представляющих опасность для их владельцев (крупных хищных животных, ядовитых животных), а также животных, привычная среда обитания которых значительно отличается от возможных условий содержания их в неволе, что может неблагоприятно влиять на состояние их здоровья, вплоть до гибели.

В соответствии с правилами современной систематики в списке животные сгруппированы в 33 отряда (подотряда) и объединены в 8 классов (пресмыкающиеся, земноводные, паукообразные, млекопитающие, птицы, хрящевые рыбы, костные рыбы, коралловые полипы).

В том числе, нельзя держать в домашних условиях кобр, крокодилов, скорпионов, тарантулов, львов, тигров, ягуаров, леопардов, снежных барсов, волков, некоторые виды обезьян.

Если животное, включённое в список, приобретено до 1 января 2020 года, оно может находиться на содержании владельца до наступления естественной смерти такого животного.

Запрет не распространяется на случаи содержания и использования таких животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах и т.д.

Постановление N 819 устанавливает особые случаи, при которых допускается содержание и использование животных, запрещённых к содержанию. При этом о каждом таком случае должен быть уведомлён территориальный орган Росприроднадзора.


"AK&M" от 28.06.2019
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