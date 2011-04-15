Д.Медведев утвердил список запрещённых к содержанию животных в домашних условиях

Правительство РФ утвердило список запрещённых к содержанию животных в домашних условиях. Соответствующие постановления подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



Постановление N 795 устанавливает запрет на содержание и использование животных, представляющих опасность для их владельцев (крупных хищных животных, ядовитых животных), а также животных, привычная среда обитания которых значительно отличается от возможных условий содержания их в неволе, что может неблагоприятно влиять на состояние их здоровья, вплоть до гибели.



В соответствии с правилами современной систематики в списке животные сгруппированы в 33 отряда (подотряда) и объединены в 8 классов (пресмыкающиеся, земноводные, паукообразные, млекопитающие, птицы, хрящевые рыбы, костные рыбы, коралловые полипы).



В том числе, нельзя держать в домашних условиях кобр, крокодилов, скорпионов, тарантулов, львов, тигров, ягуаров, леопардов, снежных барсов, волков, некоторые виды обезьян.



Если животное, включённое в список, приобретено до 1 января 2020 года, оно может находиться на содержании владельца до наступления естественной смерти такого животного.



Запрет не распространяется на случаи содержания и использования таких животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах и т.д.



Постановление N 819 устанавливает особые случаи, при которых допускается содержание и использование животных, запрещённых к содержанию. При этом о каждом таком случае должен быть уведомлён территориальный орган Росприроднадзора.





"AK&M" от 28.06.2019